AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD, Akdeniz açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında saat 18:38'de deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre depremin derinliği 6.82 km olarak açıklandı.
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#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 20, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-07-20
Saat:18:38:06 TSİ
Enlem:34.6475 N
Boylam:23.44333 E
Derinlik:6.82 km
Detay:https://t.co/Pr7HSKiYfg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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