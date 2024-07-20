AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem

Yayınlanma: 20.07.2024 - 18:49

Güncelleme: 20.07.2024 - 19:07

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında saat 18:38'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 6.82 km olarak açıklandı.

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