AFAD duyurdu: Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 06.17 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 30, 2026
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Germencik (Aydın)
Tarih:2026-01-30
Saat:06:17:30 TSİ
Enlem:37.90333 N
Boylam:27.48806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/oBXTd45ngH@afadbaskanlik