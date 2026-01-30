AFAD duyurdu: Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026 08:32:00
AFAD Deprem Dairesi, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 06.17 sıralarında 3.8 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 06.17 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

İlgili Konular: #deprem #aydın #afad #Germencik

