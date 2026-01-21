Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem

21.01.2026 16:21:00
Son dakika haberi... Mersin'in Erdemli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 16:12 sularında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 7 km kaydedildi.

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü:

