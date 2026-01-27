AFAD duyurdu: Trabzon açıklarında deprem

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.01.2026 23:28:00
Haber Merkezi
AFAD, Karadeniz'de Trabzon'un 28.66 kilometre açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Deprem sonrası Trabzon Valiliği bir açıklama yaptı.

AFAD, Karadeniz'de Trabzon'un 28.66 kilometre açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Söz konusu deprem saat 23.15'te ve 14.61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası Trabzon Valiliği bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz (AFAD) başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tarafından saha tarama ve inceleme çalışmaları süratle gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır" denildi.

İlgili Konular: #deprem #trabzon #afad