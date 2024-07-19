AFAD duyurdu: Marmaris Denizi Balıkesir açıklarında deprem! Tekirdağ, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi

AFAD, Marmaris Denizi Balıkesir açıklarında saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 22:32
AFAD duyurdu: Marmaris Denizi Balıkesir açıklarında deprem! Tekirdağ, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi
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AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Marmaris Denizi Balıkesir açıklarında saat 22:26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 7.18 km olarak açıklandı.

NACİ GÖRÜR: ENDİŞE ETMİYORUZ

Depremin ardından X hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

"Tekirdağ - Güzelkoy açıklarında 4,4’luk deprem oldu. Deprem Tekirdağ Fay Zonunda. Bu zonun 1912 Şarköy Depremi'nde kırıldığını düşünüyoruz. Burada zaman zaman büyüklüğü 4,0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan çok endişe etmiyoruz."

VALİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlarda an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AFAD'IN PAYLAŞIMI

 


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