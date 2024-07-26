AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem
AFAD, Bingöl Karlıova'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18:27'de deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre depremin derinliği 11.88 km olarak açıklandı.
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#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 26, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-07-26
Saat:18:27:17 TSİ
Enlem:39.27361 N
Boylam:40.975 E
Derinlik:11.88 km
Detay:https://t.co/KExAiQ9YaT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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