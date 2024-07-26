AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem

Yayınlanma: 26.07.2024 - 18:35

Güncelleme: 26.07.2024 - 18:41

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18:27'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 11.88 km olarak açıklandı.

AFAD'IN PAYLAŞIMI