AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem

AFAD, Bingöl Karlıova'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 18:35
AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem
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AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18:27'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 11.88 km olarak açıklandı.

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