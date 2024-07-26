Amanos Dağları'nın eteklerinde yetişiyor! Depremzede kadınlar tarafından üretiliyor

Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:56

Güncelleme: 26.07.2024 - 17:56

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye ilçesinde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde depremzede kadınların tarımsal üretime teşvik edilmesi amacıyla "Kınalı Eller Çilek Kokuyor" projesi hayata geçirildi.

Amanos Dağlarında bin 600 rakımlı alanda yer alan ve 1992 yılında turizm merkezi olan Huzurlu Yaylası eteklerinde bulunan İslahiye ilçesinin köylerinde ikamet eden 20 kadın, hem depremlerin stresinden uzaklaşmak hem de aile bütçelerine katkı sağlamak için çilek üretimi yapmak için projeye başvurdu.

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından çeşitli eğitim programına alınan afetzede çiftçi kadınlar, çilek üretimiyle ilgili aldıkları eğitimlerin ardından ise üretim için kolları sıvadı.

Proje kapsamında bölgedeki yayla köylerinde üretime uygun arazisi ve suyu olan kadın çiftçilere çilek fidesi ve gübre başta olmak üzere üretim için gerekli olan tüm ihtiyaçları verildi.

Doğa güzelliği ve endemik bitki zenginliği ile Karadeniz iklimin yaşandığı Huzurlu Yaylasının eteğinde bulunan kırsal Tandır Mahallesinde ikamet eden 48 yaşındaki Zeynep Can, 12 dönüm alanda devlet desteğiyle çilek üretimine başladı.



