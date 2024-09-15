AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Ege Denizi'nde (Ayvacık Çanakkale) 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 13:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. 

Buna göre deprem, 16.34 kilometre derinliğinde meydana geldi. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler