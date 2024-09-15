AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem!
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Ege Denizi'nde (Ayvacık Çanakkale) 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
Buna göre deprem, 16.34 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 15, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [16.34 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-09-15
Saat:13:04:22 TSİ
Enlem:39.33333 N
Boylam:26.08806 E
Derinlik:8.37 km
Detay:https://t.co/b2EHsasbVo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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