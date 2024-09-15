AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 15.09.2024 - 13:20

Güncelleme: 15.09.2024 - 13:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

Buna göre deprem, 16.34 kilometre derinliğinde meydana geldi.

