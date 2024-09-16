AFAD duyurdu: Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 16.09.2024 - 19:42

Güncelleme: 16.09.2024 - 19:42

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, 5.06 kilometre derinliğinde meydana geldi.