AFAD duyurdu: Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD duyurdu: Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 19:42

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, 5.06 kilometre derinliğinde meydana geldi.


Etiketler: #afad #deprem #Çankırı

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