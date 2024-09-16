AFAD duyurdu: Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, 5.06 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 16, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yapraklı (Çankırı)
Tarih:2024-09-16
Saat:19:27:15 TSİ
Enlem:40.79083 N
Boylam:34.07333 E
Derinlik:5.06 km
Detay:https://t.co/iH6bE8WUR4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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