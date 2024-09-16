Son dakika... Tunceli'de deprem!

Yayınlanma: 16.09.2024 - 17:00

Güncelleme: 16.09.2024 - 17:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

Kent merkezinde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

'İLÇEDE İNCELEMELER SÜRÜYOR'

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, “Şu anda 112 Acil Çağrı Merkezi’mize deprem ile ilgili düşen olumsuz bir ihbar yok. Talimatlarım doğrultusunda Pülümür Kaymakamlığı koordinesinde ekipler, kolluk kuvvetlerimizin de desteğiyle incelemelerini sürdürüyor. Deprem Tunceli’nin bir gerçeği, biz Tunceli’mizi depreme dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.