AFAD duyurdu: Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Tercan ilçesinde gece saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.30'da merkez üssü Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 15,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Tercan (Erzincan)
Tarih:2024-04-27
Saat:01:30:37 TSİ
Enlem:39.86889 N
Boylam:40.22528 E
Derinlik:15.67 km
Detay:https://t.co/Tu3OAV6Hjo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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