AFAD duyurdu: Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde gece saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 07:40
AFAD duyurdu: Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.30'da merkez üssü Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 15,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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