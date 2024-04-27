AFAD duyurdu: Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 27.04.2024 - 07:40

Güncelleme: 27.04.2024 - 07:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.30'da merkez üssü Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 15,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.