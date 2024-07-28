AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!

Yayınlanma: 28.07.2024 - 18:25

Güncelleme: 28.07.2024 - 18:25

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre deprem, 10.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.