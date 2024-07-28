AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!

AFAD, Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 18:25
AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre deprem, 10.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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