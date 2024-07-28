AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!
AFAD, Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Buna göre deprem, 10.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 28, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2024-07-28
Saat:18:13:05 TSİ
Enlem:36.3275 N
Boylam:36.10833 E
Derinlik:10.1 km
Detay:https://t.co/KWhYNV8lNo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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