AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 17.09.2024 - 00:47

Güncelleme: 17.09.2024 - 00:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, 13.17 kilometre derinliğinde meydana geldi.