AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 00:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, 13.17 kilometre derinliğinde meydana geldi.


Etiketler: #afad #deprem #kahramanmaraş

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