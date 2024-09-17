AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, 13.17 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 16, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-09-17
Saat:00:33:55 TSİ
Enlem:38.02639 N
Boylam:37.57722 E
Derinlik:13.17 km
Detay:https://t.co/G9Ms42jLxS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #kahramanmaraş
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