AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 00:22
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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