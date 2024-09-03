AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 2, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-09-02
Saat:23:59:43 TSİ
Enlem:37.93444 N
Boylam:36.66444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/jNIXYsA9V2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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