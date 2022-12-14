AFAD duyurdu: Kırıkkale’de 3,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı,(AFAD), Kırıkkale’de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

İHA
14 Aralık 2022 Çarşamba, 07:17
AFAD duyurdu: Kırıkkale’de 3,7 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Kırıkkale’de bir depremin meydana geldiğini açıkladı. 

AFAD, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde saat 03.49 sıralarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.


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