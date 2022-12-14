AFAD duyurdu: Kırıkkale’de 3,7 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı,(AFAD), Kırıkkale’de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Kırıkkale’de bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde saat 03.49 sıralarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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