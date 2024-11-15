AFAD duyurdu: Kırıkkale'de deprem!
AFAD, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 6.5 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde saat 06.22 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Bahşili (Kırıkkale)
Tarih:2024-11-15
Saat:06:22:53 TSİ
Enlem:39.6725 N
Boylam:33.35611 E
Derinlik:6.5 km
Detay:https://t.co/XbxVB1Zfhb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #büyüklük #deprem #Kırıkkale
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