AFAD duyurdu: Kırıkkale'de deprem!

AFAD, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 6.5 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

AFAD duyurdu: Kırıkkale'de deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 07:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde saat 06.22 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #büyüklük #deprem #Kırıkkale

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