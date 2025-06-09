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AFAD duyurdu: Kütahya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD duyurdu: Kütahya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

9.06.2025 14:01:00
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Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Kütahya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 9.09 kilometre derinliğinde bir deprem olduğunu bildirdi.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kütahya’nın Simav ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin saat 13.21 sıralarında ve yerin 9.09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5.4 kilometre olarak duyurdu.

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