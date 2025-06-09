AFAD duyurdu: Kütahya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kütahya’nın Simav ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin saat 13.21 sıralarında ve yerin 9.09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5.4 kilometre olarak duyurdu.