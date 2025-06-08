Son Dakika... İzmir Karaburun açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 20:40 sularında meydana gelen depremin derinliği 6,49 km olarak kaydedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 20:40 sularında meydana gelen depremin derinliği 6,49 km olarak kaydedildi.