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Son Dakika... İzmir Karaburun açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

Son Dakika... İzmir Karaburun açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

8.06.2025 20:55:00
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Haber Merkezi
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Son Dakika... İzmir Karaburun açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

Son Dakika haberi... AFAD, İzmir Karaburun açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20:40 sularında meydana gelen depremin derinliği 6,49 km olarak kaydedildi.

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