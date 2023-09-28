AFAD duyurdu: Kütahya'da 4,0 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 28.09.2023 - 21:49

Güncelleme: 28.09.2023 - 21:59

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 21:42'de merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 9.81 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.