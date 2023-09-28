AFAD duyurdu: Kütahya'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 21:42'de merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 9.81 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 28, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Gediz (Kütahya)
Tarih:2023-09-28
Saat:21:42:46 TSİ
Enlem:39.094 N
Boylam:29.511 E
Derinlik:9.81 km
Detay:https://t.co/o2US2i9HE8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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