AFAD duyurdu: Kütahya'da 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 21:49
AFAD duyurdu: Kütahya'da 4,0 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 21:42'de merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 9.81 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.


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