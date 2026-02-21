AFAD duyurdu... Malatya'da deprem!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.02.2026 07:41:00
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 06.43'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

