Son Dakika: AFAD duyurdu... Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 14.23'te meydana gelen depremin 5.55 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 21, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-21
Saat:14:23:24 TSİ
Enlem:38.176 N
Boylam:37.256 E
Derinlik:5.55 km
Detay:https://t.co/PypwAJnd9f@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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