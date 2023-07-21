Son Dakika: AFAD duyurdu... Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 14:31
Son Dakika: AFAD duyurdu... Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.23'te meydana gelen depremin 5.55 km derinlikte olduğu bildirildi.


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