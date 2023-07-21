Naci Görür'den Kuşadası Körfezi'ndeki depreme ilişkin açıklama!
Kuşadası Körfezi'nde yaşanan 4.2 büyüklüğünde deprem ile ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Büyük Menderes Grabeni’nin kuzey horstunda. Bu horst üzerindeki faylar körfez içine doğru da devam ediyor. Depremin nedeni bu bölgenin K-G gerilmesi" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde bugün saat 02.49'da meydana gelen 4.2 büyüklüğünde deprem ile ilgili değerlendirmede bulundu.
"BURADA SIK SIK BU BOYUTTA DEPREMLER OLUYOR"
Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kuşadası Körfezi’nde 4,2 deprem oldu (el). Burada sık sık bu boyutta depremler oluyor. Deprem Büyük Menderes Grabeni’nin kuzey horstunda. Bu horst üzerindeki faylar körfez içine doğru da devam ediyor. Depremin nedeni bu bölgenin K-G gerilmesi, sevgiyle."
Kuşadası Körfezi’nde 4,2 deprem oldu (el). Burada sık sık bu boyutta depremler oluyor. Deprem Büyük Menderes Grabeni’nin kuzey horstunda. Bu horst ğzerindeki faylar körfez içine doğru da devam ediyor. Depremin nedeni bu bölgenin K-G gerilmesi, sevgiyle pic.twitter.com/CZEkvYQyy9— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 21, 2023
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