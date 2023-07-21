Kahramanmaraş'ta deprem! Ağır hasarlı bina yıkıldı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 16:33

Güncelleme: 21.07.2023 - 16:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.23'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem sırasında ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 5 katlı bina yıkıldı.

Binanın yıkılması çevredeki yurttaşlarda korku yaratırken yaşanan olayda yaralı ya da can kaybının olmadığı belirtildi.