Kahramanmaraş'ta deprem! Ağır hasarlı bina yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 5 katlı bina yıkıldı.

DHA
Yayınlanma: 21.07.2023 - 16:33
Kahramanmaraş'ta deprem! Ağır hasarlı bina yıkıldı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.23'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem sırasında ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 5 katlı bina yıkıldı.

Binanın yıkılması çevredeki yurttaşlarda korku yaratırken yaşanan olayda yaralı ya da can kaybının olmadığı belirtildi.


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