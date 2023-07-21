Kahramanmaraş'ta deprem! Ağır hasarlı bina yıkıldı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 5 katlı bina yıkıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.23'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem sırasında ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 5 katlı bina yıkıldı.
Binanın yıkılması çevredeki yurttaşlarda korku yaratırken yaşanan olayda yaralı ya da can kaybının olmadığı belirtildi.
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