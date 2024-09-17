AFAD duyurdu... Manisa'da deprem: Çevre illerden hissedildi!
AFAD, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, 17.73 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Öte yandan deprem İzmir'den de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 17, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akhisar (Manisa)
Tarih:2024-09-17
Saat:14:22:57 TSİ
Enlem:38.95083 N
Boylam:27.7175 E
Derinlik:17.73 km
Detay:https://t.co/MEx91w837H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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