AFAD duyurdu... Manisa'da deprem: Çevre illerden hissedildi!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 14:48

Güncelleme: 17.09.2024 - 14:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, 17.73 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Öte yandan deprem İzmir'den de hissedildi.