AFAD duyurdu: Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında deprem
Son dakika gelişmesi... Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris Kaymakamı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 22.19’da meydana gelen depremin derinliği ise 44.4 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'IN PAYLAŞIMI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [74.76 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-06-12
Saat:22:19:12 TSİ
Enlem:35.96083 N
Boylam:28.03583 E
Derinlik:44.4 km
Detay:https://t.co/FVsHXin35N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımına göre ise deprem Rodos adası civarında gerçekleşti.
KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, depremin ilçe açıklarında ve 44 kilometre derinlikte meydana geldiğini öğrendiklerini söyledi.
Kaya, "Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meteoroloji uyardı: 6 ile gök gürültülü sağanak geliyor!
- 'Saçlarının teline dahi zarar gelirse...'
- 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'
- Adres yine aynı... Kolonlar çatlıyor!
- Bahçeli'den çok konuşulacak ittifak çıkışı
- Köpeğin havlamasından rahatsız olan başkan
- AKP'den flaş 'ittifak' açıklaması
- O magandalar yakayı ele verdi
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Topluca CHP'ye geçtiler, rozetlerini Çelik taktı