AFAD duyurdu: Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında deprem

Yayınlanma: 12.06.2024 - 22:28

Güncelleme: 12.06.2024 - 23:02

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 22.19’da meydana gelen depremin derinliği ise 44.4 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'IN PAYLAŞIMI

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımına göre ise deprem Rodos adası civarında gerçekleşti.

KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, depremin ilçe açıklarında ve 44 kilometre derinlikte meydana geldiğini öğrendiklerini söyledi.

Kaya, "Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.