12 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Haziran Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 12 Haziran Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 09:15
12 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Haziran'da meydana gelen depremler...

12 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.12 08:32:12  37.6648   35.4228       15.3      -.-  1.8  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                              

2024.06.12 08:06:54  35.7847   25.5378        8.0      -.-  3.1  3.1   AKDENIZ                                         

2024.06.12 08:01:58  35.9602   29.8628       27.1      -.-  2.4  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                   

2024.06.12 07:32:09  35.7733   29.8100        4.9      -.-  3.4  3.4   AKDENIZ                                         

2024.06.12 07:25:10  38.4003   37.4873        3.3      -.-  1.9  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                         

2024.06.12 07:17:46  38.0592   36.6673       18.0      -.-  1.5  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

2024.06.12 07:07:26  39.0563   40.8170        1.9      -.-  2.5  -.-   COBANTASI-(BINGOL)                           

2024.06.12 06:56:18  38.8302   37.3252       10.8      -.-  1.4  -.-   KALEDERE-GURUN (SIVAS)                          

2024.06.12 05:21:53  38.1040   37.1432        5.3      -.-  1.8  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                

2024.06.12 05:21:40  35.3282   25.1822        5.4      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                        

2024.06.12 04:53:22  39.0665   40.4292       20.2      -.-  1.4  -.-   SUDUGUNU-(BINGOL)                           

2024.06.12 04:09:29  40.1557   24.9233        7.6      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                       

2024.06.12 03:46:08  40.1712   31.7240        3.5      -.-  2.1  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                       

2024.06.12 02:54:16  40.1225   34.2283        5.0      -.-  2.7  -.-   AKPINAR-SUNGURLU (CORUM)                        

2024.06.12 02:27:32  39.2098   25.9655        9.5      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                      

2024.06.12 01:59:56  35.1115   25.3032        5.4      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.06.12 01:38:18  35.7388   25.5052        7.7      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

2024.06.12 01:38:12  38.1357   37.1737        5.2      -.-  2.1  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.06.12 00:38:31  38.6183   39.3908       10.1      -.-  2.0  -.-   YENIKAPI-(ELAZIG)                                 


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