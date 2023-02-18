AFAD gönüllüsü, deprem bölgesinden döndükten sonra kazada öldü

Antalya'da önünde giden kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü Erkan Yıldırımdemir (38), hayatını kaybetti. AFAD gönüllüsü olduğu belirtilen Yıldırımdemir'in Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden depremlerde Hatay'da kurtarma çalışmalarına katıldığı, kısa süre önce de döndüğü ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 12:17
AFAD gönüllüsü, deprem bölgesinden döndükten sonra kazada öldü
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Korkunç kaza, sabah saatlerinde Kemer- Antalya yolu Karaman köprüsü üzerinde meydana geldi. Antalya yönüne giden Erkan Yıldırımdemir'in kullandığı 06 CMJ 954 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Muzaffer Bostancı yönetimindeki 07 GE 557 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye karşın Erkan Yıldırımdemir, kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Yıldırımdemir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Muzaffer Bostancı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

HATAY'A HAYAT KURTARMAYA GİTMİŞ

Bir alışveriş merkezinde çalışan Erkan Yıldırımdemir'in AFAD gönüllüsü olduğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a giderek burada kurtarma çalışmalarına katıldığı, kısa süre önce de döndüğü belirtildi. 


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