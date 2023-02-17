Şanlıurfa'da evinde 4 AFAD çadırı bulunan şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde yapılan aramada, poşet içerisinde kullanılmamış 4 AFAD çadırı ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Siverek Kaymakamlığı tarafından sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine polis ekiplerince bir adrese operasyon yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Siverek ilçemizde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada, açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildi. Kaymakamlığımızca çadırlara el konularak şüpheliler ile ilgili adli süreç başlatılmıştır."
Olayla ilgili olarak ev sahibinin gözaltına alındığı, şüpheli hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten Tarkan açıklaması
- AFAD’dan Tanzanya’ya kaçışın nedeni
- Haluk Levent enkazdan kurtarılan bebeğin ismini koydu
- Haluk Levent paylaştı: Gülşen'in bağışı ortaya çıktı
- Haluk Levent'ten beklenen açıklama geldi
- Enkaz altında kalan fenomen hakkında yeni gelişme
- ‘5’li çete’ MYK’ye katıldı
- 29 yaşındaki kadın enkazdan çıkarıldı
- Depremin büyüklüğü nasıl hesaplanır?
- Depremden sağ kurtuldu: Deprem bizi yataktan attı