Son Dakika... AFAD Kahramanmaraş depremlerindeki son durumu açıkladı: Can kaybı 12 bin 391'e yükseldi

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 06:25

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 07:30

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yarattığı ağır yıkımla mücadele ediyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yarattığı yıkımda can kaybı sayısı artıyor.

AFAD'ın saat 03.20'de yaptığı son dakika açıklamasına göre, 12 bin 391 yurttaşımız yaşamını yitirdi, 62 bin 914 kişi de yaralandı. Depremlerin ardından 1 bin 52 artçı deprem meydana geldi.

SAKOM'dan aktarılan bilgilere yer verilen AFAD'ın açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

"Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 22 bin 277 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 5 bin 709’dur. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 110 bin 571’dir. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 557 araç sevk edilmiştir."