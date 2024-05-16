Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:53

Güncelleme: 16.05.2024 - 11:53

Kahramanmaraş merkezli deprem felakati ardından AFAD deprem kira yardımı hayata geçirildi. Kiracılara 5 bin, ev sahiplerine ise 7,500 TL kira desteği sağlanıyor. Peki, AFAD kira yardımı yattı mı? AFAD kira yardımı bitti mi, uzatıldı mı?

AFAD KİRA YARDIMI BİTTİ Mİ?

Depremzede kira desteği ilk olarak 1 yıllık süreç için geçerliydi ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, evler teslim edilene dek yardımın süreceğini belirtti. Öte yandan nisan ayında Bakan Özhaseki, 1.5 yıl içerisinde evlerin hak sahiplerine teslim edileceğini bildirmişti.

Bu nedenle AFAD kira yardımı ödemesi sürüyor. Destek genellikle ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Ancak illere göre ödeme tarihi değişiyor. Banka hesabında destek ödemesi görünmüyorsa, Müşteri Hizmetleri ile görüşülmeli veya mobil bankacılık aracılığı ile 'ödemeler', 'merkezi ödeme' ve 'diğer ödemeler' tercih edilerek para akarımı yapılablir.