Deprem mi oldu? 16 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:32

Güncelleme: 16.05.2024 - 09:32

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

16 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:19:34 -.- 1.3 -.- KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY)

07:48:52 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

07:40:09 -.- 2.4 -.- AZIZIYE (ERZURUM)

07:19:19 -.- 1.3 -.- AKGUNEY-NIKSAR (TOKAT)

07:01:25 -.- 1.7 -.- TIYEK-HASSA (HATAY)

06:55:19 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-BAYINDIR (IZMIR)

06:49:29 -.- 1.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

06:17:01 -.- 1.8 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:13:12 -.- 1.3 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

06:11:12 -.- 1.2 -.- KARGALI-YUNAK (KONYA)

05:58:15 -.- 1.4 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:53:29 -.- 1.9 -.- OVACIK-HONAZ (DENIZLI)

05:44:42 -.- 1.2 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:38:36 -.- 0.9 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

05:30:50 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:22:20 -.- 1.0 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)

05:19:43 -.- 1.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

05:17:07 -.- 0.8 -.- GEDIKLI-NURDAGI (GAZIANTEP)

05:05:42 -.- 1.7 -.- AGILOZU-(ERZINCAN)

05:00:28 -.- 1.8 -.- YAPAK-ZARA (SIVAS)

04:35:46 -.- 1.1 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)

04:23:04 -.- 1.2 -.- ULUKOY-(MALATYA)

04:02:45 -.- 1.3 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

03:45:47 -.- 0.9 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

03:06:31 -.- 1.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:27:40 -.- 1.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

02:16:51 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

02:02:49 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

01:36:37 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

01:33:56 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

01:27:55 -.- 3.3 3.2 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

01:25:50 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

01:23:47 -.- 3.4 3.2 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

01:03:38 -.- 0.8 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)

00:53:39 -.- 2.0 -.- KIZILCIK-SIMAV (KUTAHYA)

00:45:55 -.- 1.3 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT)

00:31:36 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE)

00:29:17 -.- 1.4 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

00:27:56 -.- 1.3 -.- DARENDE (MALATYA)

00:21:15 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)