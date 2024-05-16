Deprem mi oldu? 16 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Mayıs Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 16 Mayıs Perşembe 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
16 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:19:34 -.- 1.3 -.- KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY)
07:48:52 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
07:40:09 -.- 2.4 -.- AZIZIYE (ERZURUM)
07:19:19 -.- 1.3 -.- AKGUNEY-NIKSAR (TOKAT)
07:01:25 -.- 1.7 -.- TIYEK-HASSA (HATAY)
06:55:19 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-BAYINDIR (IZMIR)
06:49:29 -.- 1.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
06:17:01 -.- 1.8 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:13:12 -.- 1.3 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)
06:11:12 -.- 1.2 -.- KARGALI-YUNAK (KONYA)
05:58:15 -.- 1.4 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:53:29 -.- 1.9 -.- OVACIK-HONAZ (DENIZLI)
05:44:42 -.- 1.2 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:38:36 -.- 0.9 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
05:30:50 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:22:20 -.- 1.0 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)
05:19:43 -.- 1.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)
05:17:07 -.- 0.8 -.- GEDIKLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
05:05:42 -.- 1.7 -.- AGILOZU-(ERZINCAN)
05:00:28 -.- 1.8 -.- YAPAK-ZARA (SIVAS)
04:35:46 -.- 1.1 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)
04:23:04 -.- 1.2 -.- ULUKOY-(MALATYA)
04:02:45 -.- 1.3 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
03:45:47 -.- 0.9 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
03:06:31 -.- 1.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:27:40 -.- 1.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
02:16:51 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
02:02:49 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
01:36:37 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
01:33:56 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
01:27:55 -.- 3.3 3.2 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
01:25:50 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
01:23:47 -.- 3.4 3.2 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
01:03:38 -.- 0.8 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
00:53:39 -.- 2.0 -.- KIZILCIK-SIMAV (KUTAHYA)
00:45:55 -.- 1.3 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT)
00:31:36 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE)
00:29:17 -.- 1.4 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)
00:27:56 -.- 1.3 -.- DARENDE (MALATYA)
00:21:15 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
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