AFAD: Misafirhaneleri boşaltın... İzmir’de 300 depremzede sokakta kalacak

Yayınlanma: 22.09.2023 - 12:12

Güncelleme: 22.09.2023 - 12:12

İzmir depreminden sonra Bayraklı’da kurulan Geçici Konaklama Merkezi'nin 1 hafta sonra kapatılacağı ve yaşayanların da çıkarılacağı depremzedeleri isyan ettirdi.



Kahramanmaraş'tan gelen depremzedeler “Ayın 1'inden sonra buranın kapanacağı söylendi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kalacak yerimiz yok şu anda" dedi. Özdere'de bulunan üç ayrı misafirhanede kalan 300'e yakın depremezedeye ise Valilik, yazı göndererek 3000 TL kira yardımı vereceklerini ve tesisleri boşaltmalarını istedi.

30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından, Bayraklı'da kurulan İzmir Valiliği AFAD Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi'nin 30 Eylül tarihinde tamamen kapatılacağı öğrenildi. Konaklama Merkezi Yönetimi tarafından, konteyner kentteki depremzedelere tebliğ edilen belgede, konteynerleri tahliye etmeleri istendi. Çoğunluğunu Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen vatandaşların oluşturduğu merkezdeki sakinler, kendilerine bir alternatif sunulmamasından yakındı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden gelen ve depremde evleri ağır hasar gördüğü için İzmir'deki Geçici Konaklama Merkezine yerleştirilen Mehmet Sandal, "Bu tebligatta ayın 30'unda buranın kapanacağı söylendi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kalacak yerimiz yok şu anda" dedi.

300 KİŞİ SOKAĞA ATILACAK

Diğer yandan Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen ve Özdere bölgesinde üç ayrı misafirhaneye yerleştirilen 300’e yakın depremzedeye de ‘misafirhaneyi boşaltın’ talimatı gitti. Kamu kurumlarına ait misafirhanelerde kalan depremzedeler, “ 6 Şubat depremleri sonrası AFAD bizi misafirhanelere yerleştirdi. Şimdi bizden çıkmamızı istiyorlar. Valilik, ‘3 bin TL kira yardımı verelim’ diyor. 3 bin lira ile nerede kiralık ev bulacağız, nerede çalışıp geçineceğiz. Biz tatile gelmedik. Depremezedeyiz. Suriyeliler kadar değerimiz yok mu?, Kesinlikle çıkmayacağız” diyerek karardan vazgeçilmesini istedi.

İZMİRLİ DEPREMZEDELER DE KOVULMUŞTU

İzmir Valiliği, geçen temmuz ayında da Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi'nde kalan İzmirli depremzedeleri çıkararak Kahramanmaraş depreminden etkilenen yurttaşları alacaklarını belirtmiş ve konteynerleri zorla boşaltmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirli depremzedeleri eski Hilton Oteli’ne yerleştirmişti.