İzmirli depremzedelere bayram öncesi AFAD işkencesi

Yayınlanma: 19.04.2023 - 14:22

Güncelleme: 19.04.2023 - 14:22

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde kurulan konteyner kentten Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD) tarafından tahliye edilen İzmirli depremzedelerin zorla depolara kaldırılan eşyaları sokağa atılıyor.

AFAD’ın tahliyesi sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafında eski Hilton Oteli’ne yerleştirilen depremzedeler AFAD’dan gelen telefon ile bir kez daha sarsıldı.

“SOKAĞA ATILDIĞIMIZ YETMİYOR ŞİMDİ DE EŞYALARIMIZI ATIYORLAR”

İki gün önce telefon alan depremzedeler arife gününe kadar AFAD’ın Bornova’nın Doğanlar Mahallesi’ndeki deposunda eşyalarını almaları aksi takdirde eşyaların sokağa atılacağı söylendi. Gidecekler yerleri olmadığını aktaran depremzedelerden Meryem Tülin Yumlu, “Telefonla arandık. ‘İki gün içerisinde eşyalarınızı almazsanız kapının önüne atıyoruz ve sorumluluk bize ait değil’ dendi. Sokağa atıldığımız yetmiyor şimdi de eşyalarımızı atıyorlar. Bizi tek başımıza yaşadığımız için ve yeni gelen depremzedeler için bizi sokağa attılar. Ama konteynerler bomboş. Şimdi de depoya yeni eşyalar geleceği için bizim eşyalarımızı atıyorlarmış. Kimin eşyası geliyor? Deprem bölgesinden gelen insanlar eşyalarıyla gelmediler. Tam bayram üzeri büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Zaten eşyalarımız depolara kaldırılırken yıprandı” diye konuştu.