AFAD: Orman yangınlarında 50 binden fazla kişi tahliye edildi, 60 milyon TL acil yardım gönderildi

Türkiye genelinde son günlerde etkili olan orman yangınlarına ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, toplam 41 yerleşim yerinde 50 bini aşkın yurttaşın geçici olarak güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Sakarya’da 2 mahallede 230, Bilecik’te 7 köy ve 10 mahallede 609, Manisa’nın Akhisar ilçesinde 11 mahallede 2 bin 936, İzmir’in Seferihisar ilçesinde 6 mahallede 42 bin 300, Hatay’da 5 mahallede ise bin 500 vatandaşın tahliye edildiği kaydedildi. Tahliye edilen yerleşim yerlerinin büyük bölümünün yazlık alanlardan oluştuğu bilgisi verildi.

Yangınlardan etkilenen 134 vatandaşın kamu tesislerinde misafir edildiği belirtilen açıklamada, 79 vatandaşın tedavi edilerek taburcu edildiği, Bilecik’te bir vatandaşın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yangın söndürme çalışmalarına 350 AFAD personelinin destek verdiği, Türk Kızılayı’nın ise yangından etkilenen bölgelerde beslenme hizmeti sunduğu açıklandı. Müdahale çalışmalarına birçok bakanlık, güvenlik birimi, belediye, itfaiye teşkilatı ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yangın bölgelerinde koordinasyonun; İzmir’de AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve bir daire başkanı; Bilecik’te Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ve bir daire başkanı; Hatay’da Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve bir daire başkanı; Manisa’da ise bir daire başkanı tarafından sağlandığı belirtildi. İlk tespitlere göre, Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır, İzmir’de ise 132 konut ve 1 iş yeri yangından zarar gördü. Bilecik’te 37 küçükbaş ve 7 büyükbaş, İzmir’de ise 125 küçükbaş hayvanın telef oldu. Zarar tespit çalışmalarının AFAD ve Defterdarlık ekipleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

NAKDİ YARDIM YAPILACAK

Bilecik ve İzmir illeri için "Genel Hayata Etkililik" kararı alınırken, her iki valiliğe de 30’ar milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Barınma desteği kapsamında, konteyner talep etmeyen YURTTAŞLARA hane başına 162 bin TL, konteyner talep eden vatandaşlara ise hane başına 72 bin TL nakdi yardım yapılacağı duyuruldu.