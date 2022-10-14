AFAD, 'trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir' paylaşımını sildi

14 Ekim 2022 Cuma, 22:00

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda patlama meydana geldiği kaydedildi.

Zonguldak'tan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için madencilerin geldiği kaydedildi.

AFAD'DAN 'TRAFODA' GERİ ADIM...

Mersin'de polisevine yapılan terör saldırısı ve İstanbul Kadıköy'de bir evde yaşanan patlama sonrası devlet kurumları tarafından yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmaması yoğun tepkilere neden olmuştu. Gerçeği yansıtmayan açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter adreslerinden patlamanın trafo kaynaklı meydana geldiğini açıkladı ancak daha sonra bu paylaşımı sildi. Uzmanlar, patlamanın nedenine ilişkin bu kadar hızlı bir açıklama yapılamayacağını savundu.

AFAD’dan yapılan ve silinen açıklamada şöyle denilmişti:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Alınan ilk bilgilere göre, madende mahsur kalan kişilerin olduğu bilgisi alınmıştır. Bölgeye Bartın İl AFAD, Emniyet, 112, İtfaiye, Jandarma ve TTK’ya ait tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Ayrıca Sakarya İl AFAD Kütahya İl AFAD ve Eskişehir İl AFAD ekipleri sevk edilmiştir. Kütahya, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir İl AFAD müdürleri bölgeye sevk edilmiştir.





Zonguldak’tan tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Kütahya’dan TKİ’ye ait 20 kişilik tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Kızılay’dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sakarya İl AFAD ve Ankara İl AFAD’tan 2 mobil koordinasyon tırı gönderilmiştir. Bölgede herhangi bir iletişim kesintisi olmamakla beraber bölgeye tedbir amacıyla 1 mobil baz istasyonu gönderilmiştir.

AFAD, patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisinin Twitter’dan sehven paylaşıldığını kaydederek paylaşımı sildi.

Yeni yapılan açıklama şöyle:

Bartın ili Amasra ilçesinde @ttk_gen_md'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir. — AFAD (@AFADBaskanlik) October 14, 2022

Öte yandan, Cumhuriyet TV canlı yayınına katılan Miyase İlknur, AFAD'ın 'trafo' açıklamasına tepki göstererek, ''Bu ne alelacele bir açıklama. Trafo patladı. Kedidir kedi gibi. Hangi bilirkişi gördü? Suçluluğu kapatmak istercesine'' dedi.

AFAD'ın sildiği paylaşım şu şekilde: