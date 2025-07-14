AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı güncelledi: En tehlikeli iller hangileri? İstanbul, İzmir, Sakarya, Erzincan...

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle deprem riski her zaman gündemdeki yerini koruyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2025 yılı itibarıyla yenilenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı kamuoyuyla paylaştı. Yeni harita, ülke genelindeki fay hatlarının konumlarını ve sismik risk seviyelerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Böylece vatandaşlar yaşadıkları bölgelerin deprem riskini daha ayrıntılı öğrenme fırsatı buluyor.

DEPREM RİSKİ DÜŞÜK OLAN GÜVENLİ ŞEHİRLER

AFAD’ın yayımladığı güncel verilere göre, aktif fay hatlarından uzak ve sismik aktivitesi düşük olan şehirler şöyle sıralanıyor:

Aksaray: 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor.

Niğde: Şehir genelinde 4. ve 5. derece risk bulunuyor.

Karaman: Türkiye'nin en düşük riskli şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Nevşehir: 4. derece deprem bölgesinde yer alıyor.

Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir: 3. ve 4. derece risk bölgeleri arasında.

Ankara: Genel olarak 3. derece risk taşısa da, Etimesgut ve Mamak gibi ilçeler 4. derece riskte bulunuyor.

KARADENİZ'DE DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN BÖLGELER

Karadeniz kıyılarında sismik aktivite nispeten daha az. İşte yapılaşma açısından da daha güvenli kabul edilen bazı şehirler:

Bartın: Fay hattına 132 km mesafede.

Zonguldak: 2. derece risk grubunda olsa da düşük sismik aktiviteye sahip.

Sinop: Türkiye’nin en sakin sismik geçmişine sahip şehirlerinden biri.

Giresun ve Trabzon: Karadeniz’in göreceli olarak daha güvenli illeri arasında yer alıyor.

İÇ KESİMLERDE RİSK AZALIYOR

Bazı şehirlerin kıyı kesimleri daha riskli kabul edilse de iç bölgeleri görece daha güvenli:

Mardin: 3. derece deprem bölgesi.

Antalya: Zemin yapısına göre farklılık gösteriyor; bazı iç bölgeler daha güvenli.

Artvin: Sahil kesimleri daha riskliyken, iç kesimler daha düşük risk taşıyor.

EN YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELER

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde bulunan şehirler en yüksek deprem riski taşıyan bölgeler arasında. İşte o iller:

Erzincan, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Karabük

Düzce, Bolu, Sakarya (Adapazarı), Yalova, Kocaeli, İstanbul

Çanakkale, Balıkesir, Bursa

Bu şehirler, büyük yıkımlara neden olabilecek depremlere açık bölgeler olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE’DEKİ ÜÇ BÜYÜK FAY HATTI

Türkiye'nin deprem üretme potansiyeli yüksek üç ana fay hattı şöyle:

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Doğu Karadeniz’den başlayarak Marmara üzerinden Ege’ye uzanıyor. En aktif ve tehlikeli fay hattı.

Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini etkiliyor.

Batı Anadolu Fay Hattı: Ege Bölgesi’nde sık sık orta şiddette depremlere neden oluyor.

UZMANLAR UYARIYOR: "HARİTAYA GÖRE HAREKET EDİN"

AFAD’ın yayımladığı harita sadece bilgi amaçlı değil; aynı zamanda risk azaltma ve önlem alma açısından kritik bir kaynak. Uzmanlar, düşük riskli bölgelerde bile zemin yapısının ve bina dayanıklılığının büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Deprem tehlikesine karşı hazırlıklı olmak için:

Yerel yönetimlerin zemin etütlerini dikkate alması,

Yapılaşmanın denetlenmesi,

Bireylerin yaşadıkları bölgenin risk haritasını bilerek önlem alması gerektiği hatırlatılıyor.

Yenilenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası, vatandaşlara yaşadıkları şehirlerin risk seviyesini öğrenme ve önlemlerini bu doğrultuda alma imkânı sunuyor.