AFAD'dan Doğu Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı

AFAD'dan Doğu Karadeniz için önemli bir uyarı geldi. Buna göre Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de kuvvetli yağış beklendiği açıklandı

DHA
17 Temmuz 2022 Pazar, 13:22
AFAD'dan Doğu Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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AFAD, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu gece ilk saatlerden itibaren, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli; Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu ve Rize'nin kıyılarında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi. 


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