Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat!

17 Temmuz 2022 Pazar, 13:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan açıklamada, etkin sağanak yağışın Orta ve Doğu Karadeniz’de bu gece saat 00.00 itibarıyla başlaması ve 19 Temmuz Salı günü 04.00’te sona ermesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji’nin uyarısı şöyle:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece ilk saatlerden itibaren Ordu ve Giresun’da, öğleden sonra Trabzon ve Rize’nin kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21 - 50 kg/m²), Giresun’un doğusu, Trabzon’un doğusu ve Rize’nin kıyılarında çok kuvvetli (51 - 75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”