AFAD'dan EMO’nun destek talebine ret: Kararı duyuran CHP'li Özel'e tepki

CHP'li Özgür Özel, Elektrik Mühendisleri Odası’nın çadır ve konteyner kentlere yönelik destek talebinin AFAD tarafından reddedildiği duyurdu. AFAD Başkanı Yunus Sezer'in CHP'li Özgür Özel'i hedef almasının ardından, EMO da tartışmaya katılarak Özel’in aktardığı bilginin doğru olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:59
AFAD'dan EMO’nun destek talebine ret: Kararı duyuran CHP'li Özel'e tepki
Abone Ol google-news

TMMOB'a bağlı Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO), Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurulan çadır ve konteyner kentlerin tesisatı ile elektrifikasyonu için destek verme talebinin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından reddedildiği aktarıldı.

Söz konusu kararı CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

"GÜN HUSUMET DEĞİL, DAYANIŞMA GÜNÜDÜR"

CHP’li Özel, “Elektrik Mühendisleri Odası'nın çadır/konteyner kentlerin tesisatı ve elektrifikasyonu için gönüllülük esasıyla destek verme taleplerinin AFAD tarafından reddedildiğini öğrendim. AFAD'ın kararı kabul edilemez. Gün husumet değil dayanışma günüdür. Karar gözden geçirilmelidir" ifadelerine yer verdi.

AFAD "TALEP YOK" DEDİ, AMA...

Bu paylaşımın ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer ise CHP'li Özel'i hedef alarak, "Sayın vekilin iddalarını araştırdık, ancak ne öyle bir yazı, ne de bir talep var. Dünyanın karşılaştığı en büyük afetlerden birini yönetmek için çalışırken, bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak  zorunda kaldık. Şimdi işimizin başına dönüyoruz" paylaşımını yaptı.

EMO: "TALEBİMİZİN REDDEDİLDİĞİ SÖZLÜ OLARAK BİLDİRİLDİ"

EMO tarafından yapılan paylaşımda ise, Yunus Sezer’in paylaşımına yönelik şu yanıt verildi:

"AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileriyle bugün (9 Şubat 2023) yapılan görüşmelerde talebimizin reddedildiği sözlü olarak bildirilmiştir. Yazılı olarak bildirilmesi ve gözden geçirilmesi talebiyle sürdürülen görüşmeler devam etmektedir."


Elektrik Mühendisleri Odası afad Özgür Özel deprem

İlgili Haberler

Son dakika... Erdoğan deprem bölgesindeki son durumu açıkladı: 16 bin 546 can kaybı!

Son dakika... Erdoğan deprem bölgesindeki son durumu açıkladı: 16 bin 546 can kaybı!

En Çok Okunan Haberler