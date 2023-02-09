AFAD'dan EMO’nun destek talebine ret: Kararı duyuran CHP'li Özel'e tepki

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:59

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 19:17

TMMOB'a bağlı Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO), Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurulan çadır ve konteyner kentlerin tesisatı ile elektrifikasyonu için destek verme talebinin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından reddedildiği aktarıldı.

Söz konusu kararı CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

"GÜN HUSUMET DEĞİL, DAYANIŞMA GÜNÜDÜR"

CHP’li Özel, “Elektrik Mühendisleri Odası'nın çadır/konteyner kentlerin tesisatı ve elektrifikasyonu için gönüllülük esasıyla destek verme taleplerinin AFAD tarafından reddedildiğini öğrendim. AFAD'ın kararı kabul edilemez. Gün husumet değil dayanışma günüdür. Karar gözden geçirilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Elektrik Mühendisleri Odası'nın çadır/konteyner kentlerin tesisatı ve elektrifikasyonu için gönüllülük esasıyla destek verme taleplerinin AFAD tarafından reddedildiğini öğrendim.



AFAD'ın kararı kabul edilemez.

Gün husumet değil dayanışma günüdür. Karar gözden geçirilmelidir. pic.twitter.com/PhJbpKJxQ0 — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 9, 2023

AFAD "TALEP YOK" DEDİ, AMA...

Bu paylaşımın ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer ise CHP'li Özel'i hedef alarak, "Sayın vekilin iddalarını araştırdık, ancak ne öyle bir yazı, ne de bir talep var. Dünyanın karşılaştığı en büyük afetlerden birini yönetmek için çalışırken, bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık. Şimdi işimizin başına dönüyoruz" paylaşımını yaptı.

Sayın vekilin iddalarını araştırdık, ancak ne öyle bir yazı, ne de bir talep var.



Dünyanın karşılaştığı en büyük afetlerden birini yönetmek için çalışırken, bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık.



Şimdi işimizin başına dönüyoruz. https://t.co/TiBkmvvDNZ — Yunus Sezer (@Yunus_Sezer_) February 9, 2023

EMO: "TALEBİMİZİN REDDEDİLDİĞİ SÖZLÜ OLARAK BİLDİRİLDİ"

EMO tarafından yapılan paylaşımda ise, Yunus Sezer’in paylaşımına yönelik şu yanıt verildi:

"AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileriyle bugün (9 Şubat 2023) yapılan görüşmelerde talebimizin reddedildiği sözlü olarak bildirilmiştir. Yazılı olarak bildirilmesi ve gözden geçirilmesi talebiyle sürdürülen görüşmeler devam etmektedir."