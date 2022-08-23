AFAD’dan İzmir için kuvvetli yağış uyarısı

23 Ağustos 2022 Salı, 16:43

Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olurken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmirli yurttaşları kuvvetli yağış konusunda uyardı. AFAD’dan İzmirlilere gönderilen kısa mesajda, “Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yerel yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun” denildi.

METEOROLOJİ’DEN SARI KODLU UYAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İzmir, Manisa, Kütahya için ‘sarı’, Çanakkale ve Balıkesir için ise ‘turuncu’ kodlu uyarı verdi. Yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilen açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.