AFAD'tan birçok bölgede sağanak uyarısı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 12:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) tarafından yapılan paylaşımda ülke genelinde yaşanabilecek yağışlara karşı uyarıda bulunuldu. Ankara’dan İstanbul’a pek çok ilde sağanak yağış devam ederken yapılan açıklamada: "Bugün öğle saatlerinden sonra, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

??????@meteoroloji_twi’den aldığımız bilgilere göre,



? Bugün öğle saatlerinden sonra,



?? Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor. pic.twitter.com/xEer93DD2u — AFAD (@AFADBaskanlik) June 13, 2022

Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağışlar bazı kentlerde hayatı durma noktasına getirdi.

Meteorolojiden gelen bilgilere göre, 42 ilde kuvvetli sağanağın devam edeceği belirtildi. Birçok ilde ekipler teyakkuz halinde beklerken, Hatay'da turuncu alarm verildi.

Başta Ankara olmak üzere birçok kentte sağanak yağış sel felaketini beraberinde getirdi. Ekili araziler hasar alırken, sokaklarda yürümek imkansız hale geldi.

ANKARA'DA SAĞANAK KABUSU YAŞATTI

Başkent Ankara'da bir haftadır etkisini gösteren yağış sonucu 3 yurttaş hayatını kaybederken, sele kapılan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada kentte 4 gündür yaşanan fırtınada rüzgar hızının zaman zaman saatte 92 kilometreye çıktığını ve metrekareye 127 kilogramlık yağış düştüğünü bildirdi. Ankara’nın Polatlı ilçesinde hortum oluştu. Polatlı’nın İnler köyünde meydana gelen hortum kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Hortum herhangi bir hasar oluşturmadan dağıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter’dan il genelinde tüm ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini duyurdu: “Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın (bugün) gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi bir gün süreyle ara verilmiştir.”

AYDIN'DA HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Aydın'da dün öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağmur ile birlikte kentte su baskınları yaşandı. Birçok cadde ve sokak adeta dereye dönerken, şehrin yukarısından aşağıya akan sular nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oluştu.

YAĞIŞ İSTANBUL'DA TRAFİĞİ KİTLEDİ

Megakent İstanbul’da dün sabah başlayan sağanak, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. 16 milyon İstanbullu'nun yaşadığı şehirde trafik kilitlendi. Kentte birçok yol göle döndü. Su baskınları nedeniyle bazı binaların bodrum katları suyla doldu. Ekipler binaların bodrum katında biriken suları pompa yardımıyla tahliye etti. Kadıköy Caddebostan’da ise yoğun yağış ve rüzgar sonrası 15 metre boyundaki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

SİVAS'TA SEL FELAKETİ

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağanak beraberinde seli getirdi. Yaklaşık 2 saat süren yağışla birlikte Eşikli Köyünde dere taştı, bazı evleri su bastı. Yoğun yağış nedeniyle ilçede bugün ve yarın eğitime ara verildi.

SAĞANAK TARIM İŞÇİLERİNİ VURDU

Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları sel bastı, 2'si çocuk 30 kişi tahliye edildi. Bazı ev ve ahırlar da selden zarar gördü. Kocasinan ilçesindeki Güneşli Mahallesi'nde ise bir ev ve bir arabada mahsur kalan toplam 9 kişi de Güneşli Karakolu'nda görevli jandarma personeli tarafından kurtarıldı.

8 KÖY ULAŞIMA KAPANDI

Kastamonu'da da etkili olan sağanak giderek şiddetini arttırdı. Taşköprü iki yol, selin şiddetine dayanamayarak çöktü. 8 köye ulaşım kapandı. Yeniler Mahallesi'nde bulanan elektrik direğinde de yıldırım düşmesi neticesinde hasar meydana geldi.

DOLU BÜYÜK HASAR VERDİ

Tokat ve Rize'de ise sağanak beraberinde doluyu da getirdi. Tokat'ta şehre ceviz büyüklüğünde yağan dolu ev ve araçlara zarar verdi. Köylerde dereler taşarken, birçok evi su bastı. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Badara Yaylası’nda gün boyu yağış etkili oldu. Sahil kesiminde yağmur şiddetini artırırken, yüksek bölgelerde dolu görüldü. Çamlıhemşin ilçesindeki 1850 rakımlı Badara Yaylası’nda ise dolu yağdı. Kısa süreli etkili olan dolu ile birlikte ortalık beyaza büründü.

Öte yandan bugün meteoroloji'den 42 il için 'sarı kod' uyarısı geldi. İşte o iller:

MGM tarafından, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapılırken, Hatay için turuncu kod verildi.