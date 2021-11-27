AFAD'tan Bosna Hersek'te sele kapılan Türk vatandaşı hakkında açıklama

27 Kasım 2021 Cumartesi, 16:40

AFAD'ın Twitter hesabından Borsna Hersek'te sel sularına kapılan Türk vatandaşı hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bosna Hersek'te yaşanan aşırı yağışlar sonucunda sele kapılıp kaybolan ve ekiplerimizin de arama çalışmalarına katıldığı vatandaşımızın ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.