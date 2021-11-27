AFAD'tan Bosna Hersek'te sele kapılan Türk vatandaşı hakkında açıklama
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te sele kapılarak kaybolan Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
AFAD'ın Twitter hesabından Borsna Hersek'te sel sularına kapılan Türk vatandaşı hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bosna Hersek'te yaşanan aşırı yağışlar sonucunda sele kapılıp kaybolan ve ekiplerimizin de arama çalışmalarına katıldığı vatandaşımızın ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.
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