AFAD'tan İzmir için fırtına uyarısı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI (AFAD), kentte kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini ifade ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarı mesajı geçti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 16:03
AFAD'tan İzmir için fırtına uyarısı!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI (AFAD), İzmir'de ikamet eden tüm vatandaşlara SMS (kısa mesaj) atarak 4 Nisan Salı (yarın) için fırtına uyarısı verdi.

Atılan mesajda “Meteorolojiye gore yarin Izmir'de kuvvetli saganak yagis ve firtina bekleniyor. Ani sel,yildirim, dolu ve baca gazi zehirlenmelerine karsi tedbirli olun” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli için ‘sarı kod’lu uyarı yaparak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirmişti. Kurum ayrıca ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da bilgilendirme yaptı.



Fırtına İzmir afad

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