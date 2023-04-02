Meteoroloji'den Ege için 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 15:06
Meteoroloji'den Ege için 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' uyarısı
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli'nin güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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