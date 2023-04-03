Afet bölgelerine yeni iller eklendi! Hangi iller afet bölgesi ilan edildi?
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından affet bölgesi ilan edilen illere 6 il daha eklendi. Peki, Hangi iller afet bölgesi ilan edildi?
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çok sayıda can ve mal kaybına neden olan depremlerin ardından birçok il afet bölgesi ilan edilmişti. Deprem bölgelerinde zorlu koşullar devam ederken, 6 il daha afet bölgesi ilan edildi. AFAD'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Yurttaşlar, ''Hangi iller afet bölgesi ilan edildi?'' sorusunu sıklıkla aratıyor. 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak kabul edilen iller araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
HANGİ İLLER AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ?
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da hasar meydana gelen yerleşim yerlerinin, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak kabul edildiğini açıkladı.
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