Afet bölgesi ilan edilerek boşaltılan mahalleyi defineciler talan etti!

Yayınlanma: 11.06.2023 - 12:45

Güncelleme: 11.06.2023 - 12:45

Yeşilhisar ilçesinde Roma döneminde kurulan Başköy Mahallesi, 2011 yılında bir vatandaşın üzerine kaya düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle afet bölgesi ilan edildi. Mahalle halkı yeni yapılan yerleşim bölgesine yerleştirildi. Zamanla boşalan mahallede, koruma altına alınmış 21 kilise ve 14 tarihi ev definecilerin hedefi haline geldi.

“KORUMA ALTINA ALINMIŞ 21 KİLİSE 14 EV VAR”

Hazine arayan defineciler, tarihi yapılara zarar verdi. Bölgeyle ilgili bilgi veren tarihçi Yusuf Ateş, "Başköy Mahallesi içinde bulunan tarihi yapılar ve mimari özellik taşıyan evler nedeniyle 1'inci derecede arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir.Bu yapılar içinde koruma altına alınmış 21 kilise ve 14 ev bulunmaktadır. Bunların içinden en önemlileri; 19'uncu yüzyıl içinde kilise olarak yapılan ve daha sonra camiye çevrilen eski Başköy Cami, milattan sonra 6'ncı yüzyılda yapıldığı bilinen Meryem Ana Manastırı ve 1913 yılında yapılmış olan eski okul binasıdır" diye konuştu.

Mahalledeki yapıların define avcıları tarafından tahrip edildiğini söyleyen Ateş, "Köyün kuzey yamacında bulunan kaya parçalarının zaman zaman koparak, evlerin üzerine düşmesi nedeniyle tehlike arz eden alan afet bölgesi ilan edilmiştir. Mahalle halkı, devletimiz inşa edilen yeni Başköy bölgesindeki afet evlerine yerleştirilmeye başlanmıştır. O tarihten itibaren boşalan köyün yeni sakinleri ise tüm güvenlik önlemlerine rağmen izinsiz kazı yapan, tarihi eserleri talan eden define avcıları oldu. Bir çok tarihi yapıyı barından alanda yapılacak restorasyon çalışmaları neticesinde bu mahalle, ilçenin turizmine katkı sağlayacak destinasyon bölgesi olabilir" diye konuştu.

“DEFİNECİLERLE BAŞ EDEMİYORUZ”

Başköy Mahallesi Muhtarı Yusuf Tuncer ise, "Başköy Mahallemizin tarihi Bizans dönemine dayanıyor. Mahallenin yüzde 95'i yeni yapılan yerleşim alanlarına taşındı. Burada 5-6 hane kaldığı için köyümüzü koruyamıyoruz. Gece gündüz koşturuyoruz ama definecilerle baş edemiyoruz. Kapadokya'nın girişi olan Başköy Mahallemizin bir an önce turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.