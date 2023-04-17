Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü: 3 gözaltı
Kastamonu’da kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kastamonu’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda R.V., M.A., R.A. define bulmak için kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Şahısların kazı yaptığı alanda ele geçirilen aletlerine ise el konuldu.
Olayla ilgili R.V., M.A., R.A. gözaltına alındı.
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