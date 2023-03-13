Afet - Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi soruyor: Çocukların durumunun farkında mısınız?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir ay geçti . Hâlâ çocuklar için güvenlikli ve sağlıklı barınma alanları yaratılamadı, aranan ve refakatsiz çocuklar için işlevsel bir kayıt-takip sistemi oluşturulamadı, depremden etkilenen mahpus çocuklar için gerekli adımlar atılmadı, çocuklar için kapsayıcı psikososyal destek ağları oluşturulamadı, çocukların eğitime erişimi sağlanamadı.

Afet - Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi “Depremin birinci ayında çocukların durumunun farkında mısınız?” başlıklı bir rapor hazırladı.

Raporda dikkat çekilen noktalar şöyle: