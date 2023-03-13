Afet - Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi soruyor: Çocukların durumunun farkında mısınız?
Deprem bölgesi geçici barınma alanlarındaki mevcut koşullar; çocukları ayrımcılık, istismar ve şiddete açık hale getirdi. Çocuk ticareti büyük afet ve kriz dönemlerinde artıyor ama bu konuda önlem alınıp alınmadığına ilişkin bir işaret yok!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir ay geçti . Hâlâ çocuklar için güvenlikli ve sağlıklı barınma alanları yaratılamadı, aranan ve refakatsiz çocuklar için işlevsel bir kayıt-takip sistemi oluşturulamadı, depremden etkilenen mahpus çocuklar için gerekli adımlar atılmadı, çocuklar için kapsayıcı psikososyal destek ağları oluşturulamadı, çocukların eğitime erişimi sağlanamadı.
Afet - Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi “Depremin birinci ayında çocukların durumunun farkında mısınız?” başlıklı bir rapor hazırladı.
Raporda dikkat çekilen noktalar şöyle:
- Depremlerden etkilenen bölgelerde yaklaşık 5 milyon 0-18 yaş arası birey olduğunun farkında mısınız?
- Çocukların yaş ve gelişimsel özelliklerinin, engelli, nadir veya süreğen hastalığı olanların özgün ihtiyaçlarının farkında mısınız?
- Depremden etkilenen çocuk ve gençlerin içinde bulundukları risklerin farkında mısınız?
- Hâlâ ailesi ve yakınları tarafından aranan, kayıp ve refakatsiz çocuklar olduğunun farkında mısınız?
- Aileler farklı şehirlerdeki hastanelerde, kimsesizler mezarlıklarında, sosyal medyada çocuklarını arıyor. Farkında mısınız?
- Aranan veya refakatsiz çocuklar arasında çok sayıda mülteci çocuk olduğunun farkında mısınız?
- Depremler olurken ve sonrasında hapishanelerde; 12-18 yaş arasında çocuklar ve anneleriyle birlikte tutulan 0-6 yaş arasında çocuklar olduğunun farkında mısınız?
- Refakatsiz çocukların koruma altına alınma süreçlerine dair iddialar güvensizlik ve endişe uyandırıyor, farkında mısınız?
- Çocuk ticaretinin büyük afet ve kriz dönemlerinde arttığını biliyoruz, bu konudaki önlemlerin hiç konuşulmadığının farkında mısınız?
- Deprem bölgesindeki çocuklarda bit, uyuz, ishal gibi salgın hastalıkların yayıldığının, yenidoğan takiplerinin ve aşılamanın aksadığının, çocukların risk altında olduğunun farkında mısınız?
- Deprem bölgesindeki tüm çocukların, besleyici gıda, temiz su ve tuvalete erişiminin olmadığının farkında mısınız?
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