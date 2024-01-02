Afetlere dirençli İzmir ve temiz bir körfez için dev adımlar

Yayınlanma: 02.01.2024 - 11:18

Güncelleme: 02.01.2024 - 11:18

İZSU Genel Müdürlüğü, 2019 yılından bu yana İzmir’de dev yatırımlara imza attı. Tunç Soyer’in dirençli bir kent ve yüzülebilir Körfez hedefleri doğrultusunda altyapı yatırımlarına toplam 9 milyar 915 milyon lira harcanırken, inşa edilen tesislerin maliyeti ise 1 milyar 518 milyon 245 bin lira oldu.

HER HANEYE SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇME SUYU

İZSU, İzmir’in 30 ilçesine eşit hizmet ve her hanesine sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırma hedefiyle son 5 yılda 3090 kilometre içme suyu hattı imalatını tamamladı. Yatırımları tesis inşaatlarıyla destekleyen İZSU, İzmir’e 5 yeni içme suyu arıtma tesisi, 11 yeni paket içme suyu arıtma tesisi kazandırırken, 1 tesisin de kapasite artırma çalışmalarını tamamladı.

KAYIP-KAÇAK ORANI YARI YARIYA DÜŞTÜ

İzmir’in dört bir yanında içme suyu altyapısı geliştirildi ve yenilendi. Bu yatırımların maliyeti 4 milyar 228 milyon lira oldu. 2014 yılından sonra Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanına giren ilçelerde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenilenmesi çalışmalarına ağırlık verildi. Bu sayede İzmir’de içme suyunun verimli ve kesintisiz dağıtımı güvence altına alındı. İçme suyu altyapı yatırımları sayesinde İzmir genelinde 2019 yılında yüzde 34 olan kayıp kaçak oranı yüzde 17’ye düştü.

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNE 500 MİLYONDAN FAZLA YATIRIM

İZSU, son 5 yıllık süreçte içme su arıtma tesislerinin de yapımına büyük önem verdi. Aralarında 11 milyon metreküp yıllık arıtma kapasitesiyle dikkat çeken Foça Musabey içme suyu arıtma tesisi ile beraber, Dikili, Bornova ve Karaburun’da toplam 5 yeni tesis inşa edildi. 11 paket içme suyu tesisi inşaatı ve Halkapınar Arsenik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kapasite artırma çalışmasının da tamamlandığı bu dönemde içme suyu arıtma tesislerine toplamda 532 milyon 743 bin lira yatırım yapıldı.

ATIK SU ALTYAPISI GÜÇLENDİ, YAŞAM KALİTESİ ARTTI

Bin 300 kilometre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiren İZSU, 2019’dan bu yana 3 atık su arıtma tesisi ile 8 paket atık su arıtma tesisinin inşaatını tamamladı ve 3 tesiste kapasite artırma çalışması başlattı.

Atık su altyapısını güçlendirerek İzmirlilerin güvenliğini ve yaşam kalitesini artıracak yatırımların İZSU’ya maliyeti 4 milyar 187 milyon lira oldu. İzmir’in doğasını korumayı amaçlayan İZSU, 30 ilçede de atık su altyapısında önemli atılımlar yaptı. Atık su yönetiminin son halkası olan atık su arıtma tesislerine de kritik yatırımlar yapıldı. Foça Gerenköy, Karaburun Mordoğan ve Kemalpaşa Ulucak ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin inşaatları tamamlandı. Bu tesislerin tamamlanmasıyla Türkiye’nin atık su arıtma lideri İzmir’in atık su arıtma tesisi sayısı 70’e çıktı. Son 5 yılda 11 paket arıtma tesisi inşaatı ve 3 tesiste de kapasite artırma çalışmalarını tamamlayan İZSU’nun atık su arıtma tesislerine yaptığı yatırımın toplam maliyeti 974 milyon 520 bin lira oldu.

YAĞMUR SUYU ALTYAPISINA TARİHİ YATIRIM

İZSU, Başkan Soyer’in küresel iklim krizinin etkilerine karşı İzmir’in direncini artırma hedefleri doğrultusunda son 5 yılda yağmur suyu altyapı ağını yüzde 50 genişletti. Tunç Soyer’in 2019 yılında koyduğu 100 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatı hedefini yakalayan İZSU, beklentinin ötesine geçerek İzmir genelinde 300 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatı tamamladı. Başkan Soyer’in sözünü verdiği 100 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattının tam 3 katına ulaşıldı. Buca, Konak, Karşıyaka ve diğer metropol ilçelerde imalatların tamamlandığı noktalarda su baskını ve taşkın gözlenmedi. İZSU, İzmir genelinde yaptığı yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatlarına toplam 1 milyar 500 milyon lira harcadı.

Yaşayan Körfez programı kapsamında hayata geçirilen ve meyvelerini vermeye başlayan projeler sayesinde İzmir, Cumhuriyet’in 100. yaşını Körfez’de kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Körfez Festivali etkinlikleri yakın geleceğe kadar hayal bile etmesi güç anlara sahne oldu, Körfez’de yüzme hedefi hayata geçti. Programın kilit projelerinden Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı Projesi’nin ihale süreçleri tamamlandı ve İzmir’in yıllardır beklediği bu dev projenin temeli atıldı. Tesiste tüm hızıyla devam eden 4. Faz inşaatı tamamlandığında Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, “Türkiye’nin en büyük atıksu arıtma tesisi” unvanını geri alacak. İZSU, son 5 yıldaki yatırımları ile İzmir’in kronikleşmiş birçok sorununu ele aldı, şehrin geleceğine yapılan 11 milyar lira yatırımla dirençli ve doğasıyla uyumlu bir İzmir’in temelleri atıldı.