Afetlere ve yangınlara dirençli İzmir için yatırımlar sürüyor

Yayınlanma: 06.05.2025 - 10:52

Güncelleme: 06.05.2025 - 10:52

İzmir Büyükşehir Belediyesi afetlere ve yangınlara dirençli İzmir için çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde yangınla mücadele kapasitesini güçlendirmek, günlük hizmetleri etkin ve hızlı bir şekilde sürdürmek amacıyla 134 milyon liralık yatırımla 184 araç alındı. Olası yangınlarda alevlerin büyümeden söndürülmesini sağlamak için başlatılan seferberlik kapsamında orman köyleri için alınan 125 yangın tankerinin 40'ı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle dağıtıldı. Törende belediyeye kazandırılan 59 hizmet aracı da tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda düzenlenen törene Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ile itfaiye personeli, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

“ETKİLİ VE HIZLI MÜDAHALEDE KRİTİK ÖNEME SAHİP”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay köylere dağıtılan yangın tankerlerinin büyük öneme sahip olduğunu söyledi. İzmir'deki 600 köyün yüzde 90'ından fazlasına tanker dağıtıldığını aktaran Başkan Tugay, “Biz bunu önemsedik. Çünkü hem şehrin yaşadığı deneyimler hem de geçen yıl hepimizin yaşadığı yangın deneyimleri bize gösterdi ki köylerde etkili ve hızlı müdahale için tanker bulundurmak kritik öneme sahip. Bu konuda duyarlı tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tankerlere en fazla sahip çıkan ve görev yapan insanlar onlar” dedi.

“BİRÇOK YANGINI BÜYÜMEDEN ÖNLEDİLER”

Bir tankerin büyük bir yangını söndürmesini beklemediklerini ancak yangına başlangıç aşamasında müdahalenin büyük felaketleri önlediğini vurgulayan Başkan Tugay, şunları söyledi: “Yurttaşlar hızlıca yangına müdahale ettiği zaman, yangın büyümeden önleniyor. O nedenle bu tankerler önemli. Pek çok yangını büyümeden önlediler. Bu tankerleri dağıtmayı bir görev bildik.

Geçen yıl yangınlar açısından üzücü bir yıldı. İzmir'de 16 bin civarında yangın çıktı. Sadece Yamanlar'da çıkan yangında 3 bin hektar civarında ağaçlık alan yandı. Yangınları başlangıç aşamasında görüp engellemeliyiz. İzmir'in tüm alanlarında yangın riski değerlendirmesi yapıldı. İzmir'in neresinde yangın riski daha yüksek bunun değerlendirmesini, haritalandırmasını yaptık. Riskin daha yüksek olduğunu bildiğimiz yerlerde önlem alıyoruz.”

“KENTİMİZİ KORUYACAK ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”

Kırsal alanda, köylerde yangına karşı eğitim verdiklerini de anımsatan Başkan Cemil Tugay, “Yurttaşlarımız ellerindeki tankerler ve sahip oldukları bilgilerle aslında itfaiyenin görevini üstlenmiyorlar. Kendi yaşam alanlarını korumak için sorumluluk alıyorlar. Bundan sonra kırsal, dağlık alanlarda da yangınları söndürme ile ilgili üzerimize düşeni yapacağız. Biz bunları yaparken 'Bu bizim görevimizdir, bu bizim görevimiz değildir' diye ayırmadan çalışıyoruz. Çünkü ülkemizin sahip olduğu bütün zenginlikleri birlikte korumanın her şeyden daha öncelikli görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Sahip olduğu zenginlikten kastımız öncelikle insanlarımız. İnsanlarımızın sağlığı, iyiliği... Bununla birlikte bizimle bu dünyayı paylaşan her türlü canlı, bitkiler, ağaçlar ve tüm canlılar... Onlarla birlikte sahip olduğumuz kültürel miras var. Doğal kaynaklar var. Bunların hepsini koruyacak şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

“İZMİR'E KALKINMAK YAKIŞIR”

“İzmir'e gelişmek, kalkınmak, daha insanca yaşamak, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamak yakışır” diyen Başkan Tugay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de çok çalışmak yakışır. Yaptığımız her hizmet İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve onlarla birlikte kol kola çalışan diğer belediyelerimizin, tüm kamu kurumlarımızın desteği ve çalışması ile gerçekleşiyor. Birbirimize yaptığımız her güzel iş için teşekkür etmeyi bilmeliyiz. Tarlada, bahçede, tarımsal üretimi yapan köylülerimize, milletimizin efendilerinden başlayarak, emekleri ile bu şehre değer katan işçilere, memurlara, tüm kamu çalışanlarına, ülkemize ürettiği ürünle katma değer sağlayan, ihracat yapılmasını sağlayan emekçi insanlara kadar herkese teşekkür etmemiz gerekiyor. Bizim birbirimizden daha çok sevenimiz olmadığını hepimizin hatırlaması gerekiyor.”

“UÇAK ALMA VE KULLANMA YETKİMİZ YOK”

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yangınlara yönelik hazırlıklı olduklarını söyledi. Yangın söndürme uçağı alma konusunda da açıklama yapan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin veya genel olarak belediyelerin yangın söndürme uçağı alma ve kullanma yetkileri yok. Uçağı almak yetmiyor bunu kullanmak için de izin gerekiyor. Konuştuk, buna izin verilmeyeceği söylendi. Gerçekçi olan şey bizim karadan mümkün olduğunca yangına müdahale etmemiz. Her kurumla tam bir uyum içerisinde çalışmaya hazırız” dedi.

“İZMİR İTFAİYESİ OLARAK 30 İLÇE 62 İSTASYONDA 7 GÜN 24 SAHADAYIZ”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, tankerlerin yangına müdahalede önemine değindi. Korkmaz, “Bu araçlar bizim için zamanla yarıştığımız, can ve mal güvenliğini korumak adına verdiğimiz mücadelenin en güçlü destekçilerindendir. Özellikle su kaynaklarından uzak bölgelerde müdahale gücümüzü arttıracak, kırsal alanlardaki yangınlara daha erken ve etkili müdahale imkanı sağlayacaklar. Ayrıca bize lojistik destek sağlayarak afet yönetiminin en önemli temel taşlarından biri olacaklar. İzmir İtfaiyesi olarak 30 ilçe 62 istasyonda 7 gün 24 sahadayız” dedi.

“2024’TEKİ YANGINLARDA 5 BİN HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ”

2024 yazının İzmir’de oldukça zorlu geçtiğini ifade eden Korkmaz, “İzmir İtfaiyesi olarak 36 bin olaya müdahale ettik. Bunun 16 bini yangın. Çoğunu kırsal alanlardaki yangınlar oluşturuyor. Özellikle haziran ve temmuz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın etkisi yangınların büyümesine sebep oldu. Geçen yaz Menderes, Karaburun, Selçuk, Bayındır, Yamanlar’da çıkan büyük yangınlar hem orman alanlarını hem de yerleşim yerlerini tehdit etti. 2024 yılında 5 bin hektarlık alan zarar gördü” diye konuştu.

“YANGINA DUYARSIZ KALMADIM”

Tire'de yaşayan itfaiye gönüllüsü 17 yaşındaki Özlem Özcan, geçen yıl yaşanan orman yangınlarına değinerek, “Bu yangınlardan en çok İzmir etkilendi. İlçede de büyük bir yangın yaşandı. Ben de bu yangına duyarsız kalmadım. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından köyümüze verilen yangın tankerini alarak yangın bölgesine gittim. Yangını söndürmek için elimden geldiğince çaba gösterdim” dedi.

Konuşmaların ardından belediyeye alınan yeni hizmet araçları tanıtılırken, itfaiye gönüllülerince yangın tatbikatı da yapıldı.

YANGINLA MÜCADELE FİLOSU BÜYÜYOR

30 milyon liralık yatırımla alınan 125 yangın tankeri ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin orman köylerine dağıttığı yangın tankeri sayısı 585’e çıkacak. Yangın tankerleri itfaiye araçları gelene kadar ulaşımın zor olduğu bölgelerde, ormanlık alanlarda yangınların başlangıç aşamasındayken söndürülmesini, büyümesini ve farklı yerlere sıçramasını önlüyor. İtfaiye eğer suya ihtiyaç duyarsa su takviyesi için de kullanılıyor. Alınan yangın tankerleri römork tipi yapıları sayesinde dar ve engebeli alanlarda etkin hizmet verecek. Kentin dağınık ve kırsal bölgelerinde yangınlara hızlı müdahale edilmesini sağlayacak. Yangın tankerleri, çevre dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sıvı yangın söndürme maddeleri kullanılarak çevresel zararlar en aza indirgeniyor. 85 yangın tankerinin mayıs sonuna kadar dağıtımı tamamlanacak.

104 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA 59 HİZMET ARACI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal, Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde deprem, sel gibi doğal afetlerde hizmet vermek amacıyla 4 panelvan (tamir bakım aracı), 30 çift kabin kamyonet, 23 hafif ticari araç, ağır yüklerin hızlı ve güvenli bir şekilde taşınabilmesi için, arızalanan araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımı için 2 kayar kasa kamyon alımı yapıldı.